Mercato : Un club a formulé une offre pour Cher Ndour

En plein mercato hivernal, le PSG se retrouve face à une situation à décanter rapidement afin de faire avancer des dossiers en cours. Randal Kolo Muani, Milan Skriniar, Cher Ndour … Des places sont à libérer.

Le Paris Saint-Germain a récemment enregistré l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia. L’attaquant géorgien vient numériquement prendre la place de Randal Kolo Muani, parti pour la Juventus Turin en prêt jusqu’à la fin de la saison. Dans le sens des départs, Milan Skriniar a lui pris la direction du Fenerbahçe, en Turquie. Cependant, les deux prêts du PSG ne seront pas validés pour le moment. En effet, le nombre de joueurs prêtés par le club de la capitale étant trop important, il ne lui ai donc plus possible d’en ajouter. Ainsi, de la place doit être faite dans les rangs parisiens. Pour se faire, c’est le nom de Cher Ndour qui revient avec insistance aujourd’hui. La première piste pour le jeune italien de 20 ans le mène à la Fiorentina. En effet, selon Fabrizio Romano, le milieu de terrain serait l’objet d’une offre formelle de l’actuel sixième de Série A pour un transfert sec. En Italie, Bologne serait également engagé dans une course menée pour le moment par la Fiorentina. Si l’opération va à son terme, la situation pourrait se décanter pour le Paris Saint-Germain, qui pourra officialiser les prêts de Randal Kolo Muani et Milan Skriniar.