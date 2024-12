Le mercato d’hiver approche et le PSG devrait s’y montrer actif dans le sens des arrivées comme des départs. Dans ce contexte, le nom de Randal Kolo Muani est souvent cité, et l’est une nouvelle fois aujourd’hui, en Angleterre.

Depuis son arrivée au PSG à la fin du mercato estival 2023, Randal Kolo Muani n’est jamais parvenu à se faire une place dans l’esprit de Luis Enrique. En effet, le technicien espagnol ne semble pas compter sur l’attaquant français de 26 ans, et ce dernier pourrait voir son aventure en Rouge & Bleu prendre fin plus tôt que prévu. A l’approche du mercato hivernal, une piste voit le jour ce lundi 16 décembre : West Ham. En effet, selon le média britannique Caught Offside, les Hammers auraient reçu le feu vert afin de se lancer sur ce dossier qui pourrait s’articuler dans un premier temps avec un prêt ce mois de janvier, puis une transaction à hauteur de 78 millions d’euros l’été prochain. Le groupe de Julen Lopetegui pourrait donc être étoffé avec l’international français. Niclas Fulkrüg en difficulté, Randal Kolo Muani pourrait avoir une place à prendre à Londres, d’autant plus que du côté de West Ham, l’idée du prêt ce mercato hivernal permet de minimiser les risques si l’ancien de l’Eintracht Francfort ne parvenait pas à retrouver son niveau.

Si le dossier semble être le plus avancé, comme à l’été 2023, Manchester United reste cité sur la piste Randal Kolo Muani. Avec Luis Enrique sur le banc, le PSG ne semble plus compter sur le malheureux protagoniste de la finale de la Coupe du Monde 2022 et chercherait toujours à s’en séparer, toujours selon Caught Offside. A noter qu’un départ de Randal Kolo Muani cet hiver pourrait laisser imaginer l’arrivée d’un attaquant sous les cieux parisiens dans les prochaines semaines.