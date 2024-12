Pas dans les plans de Luis Enrique, Randal Kolo Muani pourrait quitter le PSG cet hiver. Pour Fabrizio Romano, son départ est presque garanti.

Arrivé au PSG le dernier jour du mercato estival 2023 contre 90 millions d’euros en provenance de Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani n’a jamais réussi à s’imposer au poste d’attaquant de pointe du club de la capitale. Lors de sa première saison, il a participé à 39 matches toutes compétitions confondues (21 titularisations), pour neuf buts et six passes décisives. Pas dans les plans de Luis Enrique, il joue très peu lors de cet exercice 2024-2025 (14 matches, deux titularisations, 453 minutes de temps de jeu, deux buts, une passe décisive). Afin de retrouver du temps de jeu, un départ cet hiver est envisagé.

Le PSG est ouvert à discuter du départ de Kolo Muani à ses conditions

Même s’il joue peu et qu’il n’est pas très performant avec le PSG, l’international français garde des prétendants un peu partout en Europe. Ces derniers jours, on parle d’intérêt de clubs anglais, allemands et même de l’AS Monaco pour l’ancien nantais (26 ans). Ce samedi matin, Fabrizio Romano indique que le départ de Randal Kolo Muani du PSG cet hiver est considéré comme sûr et presque garanti, car Luis Enrique continue de montrer qu’il ne compte plus sur l’attaquant français. Le PSG est ouvert à discuter du départ de Randal Kolo Muani à ses conditions, comme pour Milan Skriniar, conclut le spécialiste du mercato.