Mercato : Un destin lié pour Kylian Mbappé et Rafael Leao ?

Le mercato d’hiver vient de fermer ses portes et celui d’été est déjà dans toutes les têtes. En effet, le PSG se voit confronté à une réalité, celle du départ de Kylian Mbappé. Un épisode qui pourrait être acté dans les prochaines semaines, et engendrera de gros recrutements pour le club de la capitale.

Les derniers échos de la presse européenne sont unanimes : Kylian Mbappé rejoindra le Real Madrid cet été. S’il n’a pas encore annoncé son choix publiquement et officiellement, le numéro 7 du PSG engendrera un mercato estival 2024 mouvementé sous les cieux parisiens. En effet, la liste d’attaquants devant remplacer la star française s’élargie avec le temps, et certains noms reviennent avec insistance. En Italie, nos confrères de la Corriere dello Sport évoquent la piste menant Rafael Leao au Paris Saint-Germain. Cette dernière existerait depuis la double confrontation entre les deux clubs en phase de poules de Ligue des Champions, durant laquelle, sous ordre de Luis Campos, la cellule de recrutement du PSG a observé avec minutie le Portugais de l’AC Milan. Selon les indiscrétions de la Corriere dello Sport, l’ailier de 24 ans serait au courant de l’intérêt du Paris Saint-Germain. Cependant, le PSG n’a jamais fait de réelles offres pour s’attacher les services de Rafael Leao, mais le probable départ de Kylian Mbappé en direction du Real Madrid pourrait changer la donne l’été prochain.

Une clause à 175M€ !

Au cours de son dernier renouvellement de contrat, Rafael Leao a négocié le plus gros salaire du vestiaire de l’AC Milan, et a réussi à inclure une clause libératoire à hauteur de 175 millions d’euros. Sous contrat jusqu’en 2028 avec les Rossoneri, le Portugais pourrait faire l’objet d’une série d’offre supérieures à 100 millions d’euros, de la part du PSG. A ce stade, le joueur et son club décideront de la direction à donner à leur mercato estival 2024. S’il se sent bien à Milan, Rafael Leao pourrait toutefois quitter la Série A et retrouver Luis Campos sous les cieux parisiens après avoir travailler avec lui pour ses transferts du Sporting Portugal au LOSC, puis du LOSC à l’AC Milan. L’actuel troisième du championnat italien ne devrait pas fermer la porte à ce transfert s’il s’y retrouve. En effet, à l’image de Sandro Tonali l’été dernier, pour la somme adéquate, tous les joueurs peuvent être l’objet d’un transfert.