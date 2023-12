Le mercato d’hiver est sur le point d’ouvrir ses portes et le PSG semble d’ores et déjà avoir effectué ses emplettes. Cependant, d’autres pistes ouvertes en parallèle cet hiver demeurent des options pour l’avenir.

Le Paris Saint-Germain, sous l’impulsion de Luis Campos et Luis Enrique, a ciblé son secteur défensif comme faille à renforcer cet hiver. En ce sens et rapidement, la piste menant à Lucas Beraldo a vu le jour et s’est concrétisée. En effet, le jeune défenseur de Sao Paulo rejoindra le PSG dès ce mois de janvier 2024 et devrait parapher un contrat de 5 ans. A 20 ans, le Brésilien devrait d’ailleurs être le centre de ce mercato hivernal avec son compatriote Gabriel Moscardo (18 ans, Corinthians), à en croire les dernières informations de notre confrères britannique Ben Jacobs. Cependant, pour le renforcement de son arrière garde, le club de la capitale aurait sondé en Angleterre en parallèle, en vain. Pour le moment en tous cas. En effet, selon L’Equipe, le défenseur central de Leeds United, Pascal Struijk, aurait été ciblé par les dirigeants du PSG. Ces derniers se seraient heurtés à leurs homologues outre-Manche dans des négociations difficiles.

La première piste de l’été 2024 ?

Toutefois, sur leur site, nos confrères de L’Equipe affirment : « C’est un dossier qui n’est pas refermé mais qui pourrait plutôt maintenant avancer dans les prochains mois« . En ce sens, la piste menant à Pascal Struijk pourrait aller à son terme et mener le défenseur néerlandais à Paris. A 24 ans, l’actuel capitaine de Leeds est sous contrat avec son club jusqu’en 2027. S’il est actuellement quatrième de Championship (D2 Anglaise), et bien engagé dans la course à la montée en Premier League, le défenseur central gaucher et polyvalent a néanmoins déjà disputé 85 matchs au sein de l’élite en Angleterre avec les Peacocks avant la descente en Championship. Sur le plan économique, la valeur marchande du joueur est évaluée sur le site spécialisé Transfermarkt à hauteur de 18 millions d’euros.