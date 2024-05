Mercato : Un gardien russe débarque au PSG ?

Le PSG a prévu de se montrer très actif lors de ce mercato estival. Un gardien de but est recherché par le club de la capitale, et l’heureux élu semble être le portier du FK Krasnodar : Matvey Safonov

Après une saison réussie, avec l’obtention des 3 titres nationaux ( Ligue 1, Coupe de France et Trophée des Champions ) et une demi-finale de Champions League, le PSG ne compte pas s’arrêter là et ambitionne toujours de renforcer son effectif. Luis Enrique l’a lui-même affirmé en conférence de presse : « Dans un grand club, il n’y a pas de vacances. » Le club de la capitale prend donc de l’avance et s’active sur le mercato estival qui ouvrira ses portes le 14 juillet en France. Si la logique voudrait que les priorités des dirigeants parisiens soient d’étoffer le milieu et l’attaque Rouge & Bleu, des bruits de couloir sont venus indiquer qu’Arnau Tenas, débarqué libre l’été dernier, n’offrirait pas une concurrence suffisante au numéro 1, Gianluigi Donnarumma. Depuis, une piste pour le moins surprenante, est régulièrement cité dans la presse.

🚨🚨 CONFIRMATION : Accord verbal entre les parties pour le transfert de Matvey Safonov 🤝



Derniers détails avant la signature officielle du portier russe ⏳🇷🇺



[@Santi_J_FM] pic.twitter.com/GISyzZExIS — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 26, 2024

Le PSG proche de boucler l’arrivée de Matvey Safonov

Selon le très fiable journaliste italien, Fabrizio Romano, le Paris Saint-Germain serait sur le point de conclure un accord pour recruter le gardien international russe (13 sélections) Matvey Safonov. Paris penserait même que le portier de 25 ans est un immense talent. Le dossier avance si bien que les discussions seraient en phase finale avec son club, pour une somme de 20M€ bonus inclus. Des détails finaux resteraient à clarifier, mais nul doute que la signature du capitaine du FK Krasnodar est quasi-bouclé. Même son de cloche du côté du Parisien, d’RMC Sport, ou encore du journaliste Santi Aouna, qui affirment que le club de la capitale veut ramener le gardien de but à Paris. Le portier d’1m92 signerait au PSG en tant que doublure de Gianluigi Donnarumma, tout en lui apportant une concurrence.