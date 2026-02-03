Mercato – Un intérêt d’Aston Villa pour Ibrahim Mbaye ?

Ibrahim Mbaye a réussi à se faire une place dans la rotation de Luis Enrique. Le titi du PSG attise les convoitises d’Aston Villa, qui tentera de se l’offrir lors du mercato estival.

Ibrahim Mbaye a été lancé en professionnel par Luis Enrique lors de l’exercice 2024-2025. Le titi du PSG avait joué douze matches toutes compétitions confondues (un but, deux passes décisives). Cette saison, il fait partie de la rotation du coach du PSG avec 22 matches toutes compétitions confondues (10 titularisations, 915 minutes de temps de jeu, un but, deux passes décisives). Encore sous contrat jusqu’en juin 2029 avec le PSG, qui souhaite le prolonger, Ibrahim Mbaye serait dans le viseur d’Aston Villa.

Aston Villa le voulait déjà l’été dernier

Selon les informations de The Athletic, le club de Premier League aimerait s’offrir les services du numéro 49 du PSG lors du mercato estival 2026. La publication assure que les Villans avaient déjà pensé à l’international sénégalais l’été dernier mais n’ont pas trouvé les moyens pour financer l’opération, le PSG ne souhaitant de toute façon pas entendre parler d’un départ d’Ibrahim Mbaye. Malgré cela, Aston Villa ne lâche pas cette piste et élabore un plan pour recruter l’attaquant cet été.