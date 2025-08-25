Mercato – Un intérêt de la Juventus Turin pour Beraldo ?

Lucas Beraldo fait partie de la rotation de Luis Enrique. Le numéro 4 du PSG, qui aimerait plus de temps de jeu, serait dans le viseur de la Juventus Turin.

Arrivé au PSG durant le mercato hivernal 2024, Lucas Beraldo est un joueur de rotation dans l’effectif de Luis Enrique. Pouvant jouer en défense centrale ou dans le couloir gauche, l’ancien de Santos a participé à 38 matches toutes compétitions confondues (un but, 2773 minutes de temps de jeu, 29 titularisations). À l’issue de la finale de la Coupe du monde des clubs, des rumeurs faisaient écho d’envie de départ du défenseur central. Selon les informations du journaliste brésilien Uriel Lugt, Lucas Beraldo veut plus de temps de jeu et pourrait étudier les offres qui s’offrent à lui. Le défenseur du PSG réfléchit à son avenir.

Pas encore de discussions entre Beraldo et la Juventus

De son côté, Giovanni Albanese, journaliste pour la Gazzetta dello Sport, explique que lors des récentes discussions entre le PSG et la Juventus Turin dans le dossier Randal Kolo Muani, le nom de Lucas Beraldo a également été évoqué. La Juventus penserait à l’international brésilien pour remplacer Lloyd Kelly, en instance de départ. Giovanni Albanese conclut en expliquant que pour l’instant, seuls les deux clubs en ont parlé. Il n’y a pas encore de discussions entre Lucas Beraldo et les dirigeants turinois.