Mercato – Un intérêt de Naples pour Carlos Soler ?

Prêté par le PSG à West Ham cette saison, Carlos Soler ne restera pas à Londres. Pas dans les plans du PSG, il est invité à se trouver une porte de sortie. Cette dernière pourrait être Naples.

Arrivé au PSG durant le mercato estival 2022, Carlos Soler n’a jamais réussi à s’imposer au sein du club de la capitale. Pas dans les plans de Luis Enrique l’été dernier, il avait été prêté à West Ham. Pas convaincu par les prestations, le club londonien ne tentera pas de le conserver définitivement. Il va donc revenir au PSG, avec qui il est encore sous contrat jusqu’en juin 2027. Mais cela ne devrait pas durer.

Il plaît à Antonio Conte

En effet, Luis Enrique ne compte toujours pas sur lui et les dirigeants du PSG vont l’inciter à se trouver une nouvelle porte de sortie pour ce mercato estival. Et selon les informations de Gianluca Di Marzio, Carlos Soler serait dans le viseur de Naples. Le club napolitain souhaite renforcer son milieu de terrain et même si Kevin De Bruyne doit arriver, il aimerait encore se renforcer dans l’entrejeu. Et le nom de Carlos Soler a avancé dans cette optique, conclut Gianluca Di Marzio. De son côté, Sky Sport Italia indique qu’Antonio Conte, l’entraîneur de Naples et Giovanni Manna, le directeur sportif napolitain, aiment Carlos Soler. Des premiers contacts ont été initiés avec l’entourage du joueur, indique le média sportif italien. Ce dernier conclut en expliquant qu’il pourrait y avoir des développements dans les prochains jours dans ce dossier.