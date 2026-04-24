Mercato – Un intérêt du PSG pour Aleksey Batrakov ?

Depuis presque trois ans, le PSG a décidé de changer de stratégie de mercato en ciblant désormais des jeunes joueurs prometteurs. Il serait intéressé par Aleksey Batrakov.

En période de mercato ou pas, le PSG est lié à de très nombreux joueurs aux quatre coins du monde. Ces derniers jours, la presse russe a rapporté que le club de la capitale aurait pris des renseignements sur Aleksey Batrakov. Le milieu offensif du Lokomotiv Moscou (20 ans) brille avec 13 buts et huit passes décisives en championnat cette saison. Outre le PSG, le FC Porto et Naples suivraient aussi de près ce dossier. La presse indique tout de même que des négociations n’ont pas encore eu lieu entre les dirigeants du PSG et du club russe, même si ces dernières pourraient prochainement avoir lieu.

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Des recruteurs du PSG présents en Russie

Encore sous contrat jusqu’en juin 2029 avec le Lokomotiv Moscou, Aleksey Batrakov possède une clause libératoire de 16 millions d’euros. Son agent, Vadim Shpinev, a confirmé l’intérêt du PSG pour son joueur, dans une interview accordée au média Sport-Express. « Des recruteurs du PSG étaient présents aux matchs du Lokomotiv. Ils étaient au match contre le Zenit. » Après avoir recruté Matvey Safonov, le PSG pourrait-il compter un deuxième joueur russe dans son effectif ? Affaire à suivre…