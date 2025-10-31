Mercato – Un intérêt du PSG pour Ayyoub Bouaddi ?

Depuis deux ans, le PSG a décidé de miser sur des jeunes joueurs prometteurs pour se renforcer. Dans cette optique, il s’intéresserait à Ayyoub Bouaddi.

La politique de recrutement du PSG a changé depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc du club de la capitale. Fini les stars mondiales, place à des jeunes joueurs prometteurs qui peuvent exploser au sein du champion d’Europe. Le PSG est associé à de nombreux joueurs, que ce soit lors des périodes de mercato ou en dehors. Selon certaines rumeurs, les dirigeants parisiens auraient jeté leur dévolu sur Ayyoub Bouaddi.

De la forte concurrence dans ce dossier

Le jeune milieu de terrain (18 ans) brille avec Lille depuis ses débuts en professionnel lors de la saison 2023-2024. Il attise les convoitises des plus grands clubs d’Europe. Selon les informations de Caughtoffside, le PSG s’intéresse bien à Ayyoub Bouaddi, des scouts du club l’ayant même supervisé à plusieurs reprises. Mais dans ce dossier, le PSG n’est pas le seul. Manchester United, Arsenal, Liverpool et le Bayern Munich aimeraient aussi s’offrir les services d’Ayyoub Bouaddi. Le média explique que les Red Devils seraient le club le plus intéressé, même si aucune offre n’a été formulée que ce soit au joueur ou au club nordiste.