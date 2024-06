À la recherche d’un attaquant pour renforcer son effectif, le PSG scrute le marché et surveille le joueur du RB Leipzig, Benjamin Sesko.

Après un triplé national et une demi-finale de Ligue des champions, le PSG tentera de faire aussi bien la saison prochaine. Mais pour cela, le coach parisien, Luis Enrique, attend un effectif de meilleure qualité. Et avec le départ de Kylian Mbappé, le secteur offensif devra être renforcé. Si la piste prioritaire se nomme Khvicha Kvaratskhelia (SSC Napoli), la direction parisienne suit d’autres pistes.

Une clause libératoire à 65M€

Et selon les informations de Ben Jacobs, le PSG fait partie des clubs qui surveillent Benjamin Sesko (RB Leipzig). Mais il faudra faire face à la concurrence des grosses écuries anglaises comme Arsenal, Chelsea, Aston Villa et Manchester United. Des clubs saoudiens (Al-Ahli et Al-Ittihad) ont également montré leur intérêt mais reste à savoir si le Slovène est prêt à s’installer dans un championnat exotique. Sous contrat jusqu’en 2028 avec le RB Leipzig, l’international slovène sort d’une saison encourageante avec le club allemand (42 matches disputés toutes compétitions confondues pour 18 buts et 2 passes décisives), mais il n’est pas un titulaire indiscutable aux yeux de son coach. Reste à savoir si l’avant-centre de 21 ans désire vivre une nouvelle aventure, une année après son arrivée en Allemagne (acheté 24M€). Toujours selon Ben Jacobs, la situation de Benjamin Sesko reste ouverte et l’ancien du RB Salzbourg possède une clause libératoire de 65M€. Du côté du club allemand, toutes les opportunités sont ouvertes et notamment un renouvellement de contrat lucratif.

Statistiques 2023-2024 de Benjamin Sesko*

Bundesliga – 31 matches disputés dont 17 titularisations (1.527 minutes) – 14 buts et 2 passes décisives

– 31 matches disputés dont 17 titularisations (1.527 minutes) – 14 buts et 2 passes décisives Ligue des champions – 8 matches disputés dont 4 titularisations (403 minutes) – 2 buts

– 8 matches disputés dont 4 titularisations (403 minutes) – 2 buts Coupe d’Allemagne – 2 matches disputés dont 1 titularisation (100 minutes) – 2 buts

– 2 matches disputés dont 1 titularisation (100 minutes) – 2 buts SuperCoupe d’Allemagne – 1 match disputé dont 0 titularisation (26 minutes)

*Source : Transfermarkt