Mercato – Un intérêt du PSG pour Enzo Fernandez ?

Si le PSG ne devrait pas se montrer actif cet hiver, il travaille tout de même sur le mercato. Le PSG aurait coché le nom d’Enzo Fernandez pour ses futurs mercatos.

Le mercato hivernal du PSG ne devrait pas être actif. Les dirigeants parisiens estiment que son effectif est suffisant et n’a pas forcément besoin de retouche lors de ce mois de janvier. Cela ne les empêche pas de déjà prospecter pour les futurs mercatos. Et selon les informations de L’Equipe, le PSG aurait identifié Enzo Fernandez comme une possible cible. Le milieu de terrain de Chelsea fait partie des joueurs qui intéressent le club de la capitale, d’autant plus que le joueur se pose des questions sur son avenir à Chelsea. Il avait noué de bonnes relations avec Enzo Maresca, qui a été remplacé par Liam Rosinior il y a quelques jours.

Il ne devrait pas venir cet hiver

Le quotidien sportif explique que malgré l’intérêt du PSG, l’international argentin (24 ans) ne devrait pas être recruté cet hiver. Le PSG n’a pas lancé de réflexion sur la situation dans ce secteur de jeu, où le retour prochain d’Achraf Hakimi de la CAN permettra de relancer Warren Zaïre-Emery au milieu de terrain, conclut L’Equipe.