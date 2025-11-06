Mercato – Un intérêt du PSG pour Eric Garcia ?

Avec les nombreuses blessures dans le secteur défensif, le PSG envisagerait de recruter un défenseur polyvalent. Et dans cette optique, il viserait Eric Garcia.

Le PSG n’est pas épargné par les blessures depuis le début de la saison. Contre le Bayern Munich mardi soir, le PSG a perdu trois joueurs sur blessure, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé et Nuno Mendes. En ce qui concerne le latéral droit marocain, le club de la capitale n’a pas d’autre arrière droit de métier dans son effectif. Il pourrait donc songer à recruter un défenseur polyvalent qui peut jouer dans le couloir droit de sa défense. Et selon les informations de L’Equipe, ce joueur pourrait se nommer Eric Garcia.

Libre de tout contrat l’été prochain

Le quotidien sportif assure que le PSG pensait à ce recrutement même avant qu’Achraf Hakimi se blesse. À l’image de ce que le club a fait côté gauche avec Lucas Hernandez et d’autres solutions pour suppléer Nuno Mendes, le club apprécie le profil du Barcelonais Eric Garcia, avance le quotidien sportif. Le PSG travaille pour essayer de faire venir le défenseur central, pouvant évoluer comme latéral droit, libre l’été prochain, indique L’Equipe. Face à une telle situation et si le dossier avance toujours aussi bien d’ici au mois de janvier, Paris peut-il tenter de négocier une indemnité de transfert avec le FC Barcelone pour faire venir l’international espagnol dès cet hiver ?, conclut le quotidien sportif.