Ferran Torres

Mercato – Un intérêt du PSG pour Ferran Torres ?

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas13 juin 2026

Cet été, le PSG pourrait se renforcer en attaque. En cas de départ de Bradley Barcola, le club de la capitale tenterait de s’offrir les services de Ferran Torres. 

Double champion d’Europe de suite, le PSG pourrait se renforcer afin de continuer sa domination européenne et pourquoi pas s’offrir une troisième Ligue des champions d’affilée. L’attaque pourrait être l’un des secteurs en mouvement cet été. En manque de temps de jeu avec les Rouge & Bleu, Gonçalo Ramos et Kang-in Lee pourraient quitter le club de la capitale cet été alors que l’avenir de Bradley Barcola n’est pas encore acté. Sous contrat jusqu’en juin 2028, il discute avec ses dirigeants d’une prolongation de contrat. Mais ces derniers, si aucun accord n’est trouvé, pourraient ouvrir la porte à un départ de l’international français. 

Mercato – Le PSG ne ferme pas la porte à un départ de Bradley Barcola
canalsupporters.com

Luis Enrique l’a lancé en sélection espagnole

Et selon les informations de Gianluca Di Marzio, le PSG aurait déjà ciblé un nom pour potentiellement remplacer Bradley Barcola. Le journaliste spécialiste du mercato explique que les dirigeants parisiens auraient fait de Ferran Torres un remplaçant idéal à l’ancien Lyonnais. Gianluca Di Marzio rappelle que l’international espagnol du FC Barcelone, qui arrive en fin de contrat dans un an avec le club catalan, a côtoyé Luis Enrique lorsque ce dernier était le sélectionneur de la Roja (2020-2022). C’est l’actuel entraîneur du PSG qui lui a donné ses premières sélections.

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas13 juin 2026

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