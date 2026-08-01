Mercato – Un intérêt du PSG pour Guéla Doué ?

Le PSG pourrait recruter un arrière droit avant la fin du mercato afin de venir soulager Achraf Hakimi, qui enchaîne les matches ces dernières saisons. Et il penserait à Guéla Doué.

Le PSG possède très certainement le meilleur latéral droit du monde avec Achraf Hakimi. L’international marocain enchaîne les matches avec le club de la capitale et la sélection marocaine. Quand Luis Enrique décidait de le faire souffler, il titularisait Warren Zaïre-Emery, qui a brillé à ce poste même s’il est un milieu de terrain de formation, ou quelques fois João Neves au poste de latéral droit. Si le recrutement d’un spécialiste au poste n’était pas forcément une priorité, le club de la capitale pisterait tout de même des profils de latéral droit qui pourraient venir en doublure d’Achraf Hakimi.

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Les frères Doué réunis au PSG ?

Et selon les informations de L’Equipe, le PSG s’intéresserait à Guéla Doué (23 ans), le grand frère de Désiré. Auteur d’une bonne saison sous le maillot de Strasbourg (34 matches, deux buts, sept passes décisives) et performant avec la Côte d’Ivoire lors de la Coupe du monde cet été, il attise les convoitises selon le quotidien sportif. Ce dernier indique que si le PSG pense à Guéla Doué pour doubler le poste d’Achraf Hakimi, les grandes manœuvres à ce sujet n’ont pas commencé.