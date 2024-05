À la recherche d’un défenseur pour renforcer sa charnière centrale, le PSG pourrait regarder du côté de Liverpool avec le profil d’Ibrahima Konaté.

Après une très bon bilan pour sa première saison sur le banc du PSG, Luis Enrique aura à coeur d’améliorer qualitativement son effectif pour l’exercice 2024-2025. Et la défense centrale sera l’un des principaux chantiers lors du mercato estival. Entre la blessure au genou de Lucas Hernandez, le retour tardif à la compétition de Presnel Kimpembe et l’avenir incertain de Milan Skriniar, les dirigeants parisiens devront sérieusement se pencher sur le recrutement d’un défenseur central pour accompagner Marquinhos et Lucas Beraldo. Et ces derniers temps, le nom de Leny Yoro est régulièrement associé aux Rouge & Bleu.

Le PSG apprécie la polyvalence d’Ibrahima Konaté

Mais, le PSG pourrait aussi chercher un joueur plus expérimenté à l’image d’Ibrahima Konaté (25 ans). Sous contrat jusqu’en 2026 avec Liverpool, l’international français voit une ère se terminer chez les Reds avec le départ de Jürgen Klopp, au club depuis 2015. De quoi envisager un possible départ dès cet été pour l’ancien du RB Leipzig ? Ce n’est pas dans les plans du champion d’Europe 2019. D’après les informations de L’Equipe, Liverpool discute avec son défenseur d’1m94 pour une prolongation de contrat. « Le club se veut confiant, à court terme, quant à la finalisation des discussions. L’ancien défenseur de Leipzig avait demandé à ce que la saison s’achève avant d’échanger beaucoup plus concrètement sur cette prolongation. » Un rendez-vous est bientôt prévu entre le vice-champion du Monde 2022 et la formation du nord-ouest de l’Angleterre.

Même s’il a été marqué par le départ de Jürgen Klopp, Ibrahima Konaté se sent bien à Liverpool. Mais avec un contrat qui se termine dans deux ans, les clubs européens perçoivent en lui une excellente opportunité de marché. À la recherche d’un défenseur central, le PSG peut-il être intéressé ? Toujours selon le quotidien sportif, « le club de la capitale n’a pas fait d’approches directes. Mais plusieurs intermédiaires ont fait savoir que Paris pourrait être intéressé. Pour les dirigeants parisiens, sa polyvalence (il peut jouer à droite et à gauche) est un atout important. » Originaire de la région parisienne, Ibrahima Konaté n’a jamais caché son attachement aux Rouge & Bleu, même s’il avait expliqué en octobre dernier qu’il se sentait bien à Liverpool.