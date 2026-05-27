Mercato – Un intérêt du PSG pour Jaydee Canvot ?

Le PSG est associé à de très nombreux joueurs tout au long de l’année. Pour potentiellement renforcer sa défense, le club de la capitale penserait à Jaydee Canvot, qui évolue à Crystal Palace.

Depuis l’arrivée sur le banc du PSG de Luis Enrique, le club de la capitale a décidé de changer de fusil d’épaule pour son mercato. Fini le recrutement de stars internationales pour se focaliser sur des jeunes joueurs prometteurs qui pourront exploser au sein du club de la capitale et l’aider dans sa quête de titres. Chaque jour ou presque, de nombreux joueurs sont associés au champion d’Europe. Ce mercredi, L’Equipe indique que le PSG s’intéresserait à Jaydee Canvot.

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De la concurrence dans ce dossier

Le quotidien sportif explique que le PSG surveillait le jeune défenseur central (19 ans) avant son départ de Toulouse pour Crystal Palace l’été dernier dans son projet d’attirer les « meilleurs jeunes français ». De sources concordantes, anglaises et parisiennes, la belle évolution de Canvot a renforcé cet intérêt, manifesté par « rien de concret ». Pour l’instant, assure L’Equipe. Dans ce dossier, le PSG ne serait pas seul puisque le FC Barcelone aimerait aussi s’offrir les services de Jaydee Canvot, qui est devenu un titulaire indiscutable dans la défense des Eagles à partir du mois de janvier 2026, lorsque Marc Guéhi, capitaine de Crystal Palace, a quitté le club pour rejoindre Manchester City. Cette saison, l’ancien toulousain a participé à 37 matches toutes compétitions confondues (28 titularisations, 2673 minutes de temps de jeu).