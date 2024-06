Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG cherche à se renforcer en attaque et prend des renseignements sur l’attaquant de Manchester City, Julian Alvarez (24 ans).

Le PSG commence déjà à préparer sa saison 2024-2025. Avec le départ de plusieurs joueurs libres (Keylor Navas, Alexandre Letellier, Layvin Kurzawa et Kylian Mbappé), la direction parisienne se penche sur les contours de l’effectif pour le prochain exercice. Et le départ de Kylian Mbappé devra notamment être compensé. À ce jour, plusieurs pistes sont évoquées dans la presse, notamment celle menant à Khvicha Kvaratskhelia. Mais un autre nom s’est rajouté à la short-list parisienne ces dernières heures : Julian Alvarez (24 ans, sous contrat jusqu’en 2028). La polyvalence du joueur (attaquant de pointe, en soutien de l’attaquant, ailier) peut coller au style de jeu de Luis Enrique.

Un prix fixé à 80M€ pour Julian Alvarez ?

En effet, comme le rapporte Fabrizio Romano, le PSG a montré un intérêt pour l’attaquant de Manchester City, qui est arrivé en Angleterre à l’été 2022 en provenance de River Plate pour une somme de 23M€. Le club parisien a demandé des informations au sujet de l’international argentin, qui n’est pas un titulaire indiscutable chez les Citizens. De son côté, l’attaquant de 24 ans désire avoir un temps de jeu plus conséquent (54 matches disputés, 19 buts et 13 passes décisives), mais les champions d’Angleterre ne veulent pas perdre leur joueur et « des discussions avec son camp vont suivre à ce sujet. » Le PSG n’est pas le seul club intéressé par le champion du Monde 2022. Il faudra également batailler avec l’Atlético de Madrid et quelques clubs de Premier League dans ce dossier, précise le spécialiste du mercato. Mais à ce jour, il n’y a pas encore de propositions et négociations faites au joueur.

De son côté, la journaliste argentine, Veronica Brunati, apporte quelques précisions sur ce dossier Julian Alvarez. « Lors de la réunion de clôture de la saison, le joueur n’a pas demandé à être vendu. » Mais en cas de départ, une somme de 80M€ pourrait suffire pour s’attacher les services de l’Argentin de 24 ans. Un montant qui éliminerait déjà l’Atlético de Madrid, Chelsea et Manchester United. « Il n’y a qu’un seul club au monde capable de payer ce montant sur ce marché et qui recherche un 9 : le PSG », conclut Veronica Brunati.

Statistiques 2023-2024 de Julian Alvarez*

Premier League : 36 matches disputés, dont 31 titularisations (2.658 minutes) : 11 buts et 9 passes décisives

: 36 matches disputés, dont 31 titularisations (2.658 minutes) : 11 buts et 9 passes décisives Ligue des champions : 7 matches disputés dont 2 titularisations (278 minutes) : 5 buts et 2 passes décisives

: 7 matches disputés dont 2 titularisations (278 minutes) : 5 buts et 2 passes décisives FA Cup : 6 matches disputés dont 3 titularisations (260 minutes) : 1 but et 1 passe décisive

: 6 matches disputés dont 3 titularisations (260 minutes) : 1 but et 1 passe décisive EFL Cup : 1 match disputé dont 1 titularisation (73 minutes)

: 1 match disputé dont 1 titularisation (73 minutes) Community Shield : 1 match disputé dont 1 titularisation (90 minutes)

: 1 match disputé dont 1 titularisation (90 minutes) SuperCoupe d’UEFA : 1 match disputé dont 0 titularisation (5 minutes)

: 1 match disputé dont 0 titularisation (5 minutes) Coupe du monde des clubs : 2 matches disputés dont 1 titularisation (115 minutes) – 2 buts et 1 passe décisive

*Source : Transfermarkt