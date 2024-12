Mercato – Un intérêt du PSG pour Marcus Rashford ?

Marcus Rashford est un nom qui est souvent revenu dans l’actualité du PSG. Le club de la capitale serait toujours intéressé par l’attaquant, dont Manchester United souhaiterait se séparer.

Après presque 20 ans à Manchester United, dont neuf en équipe première, Marcus Rashford pourrait quitter son club formateur dès cet hiver. En effet, les Red Devils ne seraient pas contre se séparer de leur numéro 10. Selon les informations de Caughtoffside, le PSG, le Bayern Munich et le FC Barcelone observeraient la situation de l’international anglais.

A voir aussi : Pas de potentielles recrues pour les deux derniers matches de ligue de la C1

Manchester United réclamerait 48 millions d’euros

Toujours selon cette source, des discussions avaient déjà eu lieu entre le PSG et Marcus Rashford l‘été dernier, mais sans que ces dernières soient particulièrement avancées. Caughtoffside avance que Manchester United pourrait laisser filer son attaquant contre 48 millions d’euros. De son côté, The Telegraph explique que le PSG et l’Arabie saoudite sont des pistes crédibles pour Marcus Rashford. Le média confirme que les Red Devils sont enclins à vendre leur joueur, qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2028, et ceux dès ce mercato hivernal. Mais les chances qu’il parte dès cet hiver sont minces, conclut The Telegraph.