Mercato – Un intérêt du PSG pour Michael Olise ?

Lors des périodes de mercato, le PSG est associé à de très nombreux joueurs. Le dernier en date ? Michael Olise. Le club de la capitale serait intéressé par le recrutement de l’international français.

Avec ses performances sur le terrain et ses résultats, et notamment son back-to-back en Ligue des champions, le PSG est un club qui fait rêver de nombreux joueurs. Lors de chaque période de mercato et même en dehors de ces dernières, le club de la capitale est associé à de très nombreux joueurs. Pour le mercato estival 2026, les dirigeants parisiens auraient ciblé plusieurs postes à renforcer. Son attaque pourrait être remodelée avec les possibles départs de Kang-in Lee et Gonçalo Ramos. Plusieurs noms ont déjà été avancés. Le dernier en date ? Michael Olise.

À lire aussi : Le PSG suit avec beaucoup d’attention le dossier Michael Olise

Jugé intransférable pour le Bayern Munich

Selon les informations de L’Équipe du soir, le PSG ciblerait l’international français du Bayern Munich. Si le club bavarois a expliqué que son joueur n’était pas à vendre, certaines rumeurs indiquent que les champions d’Allemagne pourraient accepter d’évoquer un possible départ si une offre d’au moins 200 millions d’euros arrivait sur le bureau des dirigeants munichois. L’Équipe du soir conclut en expliquant que le PSG veut tenter sa chance cet été dans le dossier Michael Olise, qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2029 avec le Bayern Munich. La semaine dernière, Michael Olise avait fait la Une de l’actualité mercato avec les médias spécialisés qui expliquaient qu’il était le joueur pour lequel Florentino Pérez voulait mettre 150 millions d’euros. Il s’avère que ce n’était pas pour lui que le président réélu du Real Madrid voulait mettre cette somme, mais pour Julian Alvarez.