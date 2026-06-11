Michael olise

Mercato – Un intérêt du PSG pour Michael Olise ?

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas11 juin 2026

Lors des périodes de mercato, le PSG est associé à de très nombreux joueurs. Le dernier en date ? Michael Olise. Le club de la capitale serait intéressé par le recrutement de l’international français.

Avec ses performances sur le terrain et ses résultats, et notamment son back-to-back en Ligue des champions, le PSG est un club qui fait rêver de nombreux joueurs. Lors de chaque période de mercato et même en dehors de ces dernières, le club de la capitale est associé à de très nombreux joueurs. Pour le mercato estival 2026, les dirigeants parisiens auraient ciblé plusieurs postes à renforcer. Son attaque pourrait être remodelée avec les possibles départs de Kang-in Lee et Gonçalo Ramos. Plusieurs noms ont déjà été avancés. Le dernier en date ? Michael Olise.

Le PSG suit avec beaucoup d’attention le dossier Michael Olise
canalsupporters.com

Jugé intransférable pour le Bayern Munich

Selon les informations de L’Équipe du soir, le PSG ciblerait l’international français du Bayern Munich. Si le club bavarois a expliqué que son joueur n’était pas à vendre, certaines rumeurs indiquent que les champions d’Allemagne pourraient accepter d’évoquer un possible départ si une offre d’au moins 200 millions d’euros arrivait sur le bureau des dirigeants munichois. L’Équipe du soir conclut en expliquant que le PSG veut tenter sa chance cet été dans le dossier Michael Olise, qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2029 avec le Bayern Munich. La semaine dernière, Michael Olise avait fait la Une de l’actualité mercato avec les médias spécialisés qui expliquaient qu’il était le joueur pour lequel Florentino Pérez voulait mettre 150 millions d’euros. Il s’avère que ce n’était pas pour lui que le président réélu du Real Madrid voulait mettre cette somme, mais pour Julian Alvarez

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas11 juin 2026

Articles similaires

Mathis jangeal

Mercato – Mathis Jangeal vers un départ au Portugal ?

11 juin 2026
PSG forum de nuit

Communauté CS – Le forum de nuit

10 juin 2026
Back 2 Back CS

Le PSG réalise le back to back, Canal Supporters vous repropose une collection historique

10 juin 2026
Médias

Ligue 1+ dévoile ses nouveaux tarifs pour la saison prochaine

10 juin 2026
Bouton retour en haut de la page