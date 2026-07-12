Mercato : un intérêt du PSG pour un gardien japonais ?

Le PSG serait sur les traces de Zion Suzuki pour son mercato estival. Problème, c’est un gardien et le club parisien semble très bien pourvu à ce poste.

Pour le moment, le Paris Saint-Germain n’a enregistré qu’une seule arrivée depuis le début de son mercato. Il s’agit d’Alessandro Longoni, lui qui a signé libre pour cinq en du Milan AC. Le dernier rempart de 18 ans, considéré comme un immense espoir, prendra la place de troisième gardien derrière Matveï Safonov et Lucas Chevalier la saison prochaine, tandis que Renato Marin a, lui, été s’aguerrir du côté du CD Nacional au Portugal.

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La très étonnante piste Zion Suzuki pour le PSG…

Vous l’aurez donc compris, le club de la capitale semble plutôt bien pourvu dans ce secteur. D’où notre étonnement face à la rumeur Zion Suzuki qui nous est proposée par la Gazzetta dello Sport ce jour. En effet, selon le journal au papier rose, le PSG est très bien positionné dans la lutte à la signature du gardien de 23 ans.

Sur le départ de Parme, l’international japonais, plutôt en vue avec la sélection nippone durant ce mondial américain, est notamment pisté en Premier League où Aston Villa lui fait les yeux doux. Mais c’est bien le club de la capitale qui tiendrait le bon bout dans ce dossier. On restera toutefois méfiant avec cette information. Car oui, comme déjà indiqué par nos soins, Matveï Safonovdevrait continuer comme numéro un dans la cage rouge et bleu, tandis que Lucas Chevalier n’a pas prévu de bouger.

Dans ces conditions, difficile d’imaginer une arrivée de Zion Suzuki. Le PSG est souvent cité dans le but de faire grimper quelques enchères, ce ne serait donc pas du tout étonnant là encore.