Mercato – Un intérêt d’un club turc pour Lucas Chevalier ?

Lucas Chevalier a perdu sa place de titulaire dans les buts du PSG en cours de saison. Il pourrait quitter le PSG cet été. Un club turc serait venu aux renseignements à son sujet.

L’été dernier, le PSG avait décidé de signer Lucas Chevalier pour devenir son gardien numéro 1. L’ancien Lillois était un titulaire indiscutable en début de saison, malgré quelques erreurs, avant de se blesser à la fin du mois de novembre. Pendant son absence, Matvey Safonov a brillé et a gagné sa place de numéro 1 jusqu’à la fin de la saison. Selon les dernières indiscrétions, Luis Enrique compterait conserver l’international russe en tant que gardien titulaire la saison prochaine. Lucas Chevalier pourrait être tenté par un départ, lui qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2030, afin d’avoir plus de temps de jeu.

Le gardien pas chaud sur cette piste

Selon les informations de L’Equipe, le numéro 30 du PSG attise les convoitises de plusieurs clubs, dont Besiktas. Le club turc « à la recherche d’un gardien d’envergure, a pris la température dans un dossier qui peut s’annoncer difficile à conclure », avance le quotidien sportif. Même s’il venait à quitter le PSG et malgré les salaires importants pratiqués dans les plus gros clubs d’Istanbul, Lucas Chevalier devrait privilégier un projet jugé plus séduisant. Il y a quelques semaines, Tottenham, également à la recherche d’un gardien, avait fait la même démarche que Besiktas, conclut L’Equipe.