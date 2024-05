Mercato – Un jeune joueur proche de rejoindre le PSG

La saison prochaine, le PSG compte relancer une équipe réserve. En plus des titis déjà présents, le PSG cherche d’autres jeunes talents. Il devrait s’offrir Lenny Lankoso (2005).

Depuis 2017, le PSG n’a plus d’équipe réserve. Une décision d’Antero Henrique, directeur sportif des Rouge & Bleu à l’époque. Les jeunes titis du PSG n’avaient donc plus de passerelle entre l’équipe U19 et l’équipe professionnelle. Ce sera de nouveau le cas à partir de la saison prochaine, les dirigeants parisiens ayant décidé de créer un groupe espoirs. Celui-ci sera composé des meilleurs titis du centre de formation et de certaines recrues et devrait être entraîné par Zoumana Camara, actuel coach de l’équipe U19 du PSG.

Selon les informations de Loïc Tanzi, journaliste spécialiste du PSG pour l’Equipe, le club de la capitale serait proche de s’offrir les services de l’ailier de Chambly, Lenny Lankoso, né en 2005. « Courtisé par plusieurs clubs européens, repéré via l’application Eyeball par certains, il doit rejoindre Paris et son nouveau groupe espoirs », avance Loïc Tanzi. Une information confirmée par Benjamin Quarez, journaliste spécialiste du PSG pour Le Parisien. Ce dernier explique même que le jeune joueur doit passer sa visite médicale avant de signer un contrat stagiaire d’un an avec les Rouge & Bleu.