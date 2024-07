Mercato : Un nouveau club dans la danse pour Xavi Simons ?

Le 30 juin passé, le prêt de Xavi Simons au RB Leipzig a pris fin et le Néerlandais est désormais un joueur du PSG sous contrat jusqu’en 2027. Cependant, les derniers échos de la presse affirment toujours que l’avenir du titi parisien s’écrit loin de son club formateur.

Après deux saisons consécutives en prêt réussies avec le PSV Eindhoven et le RB Leipzig, Xavi Simons est à nouveau sous contrat avec le Paris Saint-Germain. Le joueur de 21 ans ne semble cependant pas disputer la saison 2024/2025 avec le PSG et les informations autour de son avenir affluent dans ce sens. En effet, selon Florian Plettenberg, journaliste allemand pour Sky Sport, le Bayern Munich aurait d’ores et déjà trouvé un accord avec Xavi Simons sur les conditions personnelles les plus importantes. Le directeur sportif bavarois, Max Eberl, qui connaît bien le joueur l’ayant fait venir en prêt au RB Leizpig, doit désormais un accord tripartite avec le PSG et le PSV Eindhoven. En effet, dans le contrat Xavi Simons, une clause concernant une vente cet été 2024 permettrait au club d’Eredivisie d’empocher une partie de l’indemnité, ce qui n’arrangerait pas le club de la capitale face à un Bayern Munich qui souhaite s’attacher les services du joueurs définitivement dès maintenant. Si les pourparlers se poursuivent, d’autres clubs pourraient entrer dans la danse. C’est en tous cas ce qu’affirment nos confrères italiens de la Gazzetta dello Sport. Ces derniers évoquent un intérêt de la Juventus Turin.

Le club de la Vieille Dame, avec Thiago Motta sur son banc, repart sur un nouveau cycle avec une saison 2024/2025 en étant engagé en Ligue des Champions. C’est ainsi qu’un ailier est recherché. Les noms de Mason Greenwood et Karim Adeyemi sont mentionnés et appréciés par Thiago Motta. Deux pistes compliquées car trop onéreuses pour la Juventus Turin. C’est ainsi que le nom de Xavi Simons fait son apparition sur les tablettes turinoises, mais le technicien italien apprécierait moins l’idée. Le Batave qui pourrait quitter le club une nouvelle fois en prêt reste une piste pour les dirigeants de la Juve.