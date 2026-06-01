Mercato – Un nouveau club entre dans la danse pour Mathis Jangeal

Mathis Jangeal est l’un des meilleurs joueurs de l’équipe U19 du PSG cette saison. Le titi parisien est courtisé par beaucoup de clubs européens. Le dernier en date, le FC Porto.

Le PSG possède l’un des meilleurs centres de formation de France. Cette saison, plusieurs titis ont réalisé leurs débuts en professionnel avec l’équipe de Luis Enrique. Ça a été le cas de Mathis Jangeal. Ce dernier est entré en jeu en fin de match contre Auxerre en septembre dernier avant de jouer une mi-temps contre le Vendée Fontenay Foot en 32es de finale de Coupe de France en décembre. Il a aussi brillé avec l’équipe U19 du PSG, lui qui a marqué le but de la victoire en finale de la Coupe Gambardella. Le PSG aimerait lui faire signer son premier contrat professionnel, mais ces dernières semaines, on parlait plus d’un départ de son club formateur.

À lire aussi : L’Eintracht Francfort s’intéresse à Mathis Jangeal

Il n’a pas encore pris de décision sur son avenir

Le titi du PSG est en effet annoncé dans le viseur de l’Eintracht Francfort, de Hambourg ou encore de Stuttgart. Mais les trois clubs allemands ne sont pas les seuls sur le dossier. En effet, selon les informations de L’Equipe, le FC Porto s’est positionné. Le champion du Portugal a présenté son projet au jeune Parisien, indique le quotidien sportif. Toujours au Portugal, Braga, club dont QSI est actionnaire minoritaire, a également fait part de son intérêt. Ces dernières semaines, on expliquait que Mathis Jangeal avait fait un choix pour son avenir et que ce dernier devait se tenir loin du PSG. L’Equipe conclut en expliquant que son entourage a repoussé l’idée d’avoir pris une décision définitive quant à son avenir.











