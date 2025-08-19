Renato Sanches

Mercato : Un nouveau point de chute pour Renato Sanches

Au PSG, Renato Sanches n’a jamais su gagner sa place. Ainsi, à l’occasion de ce mercato estival 2025 et dans sa volonté de vendre les joueurs sur lesquels il ne compte plus, le club de la capitale pourrait une nouvelle fois se séparer de son milieu de terrain portugais.

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain à l’été 2022, Renato Sanches a porté le maillot parisien a seulement 27 reprises. Entre blessures et prêts, le milieu de terrain portugais pourrait une nouvelle fois évoluer loin du Campus PSG en 2025 / 2026. En effet, selon A Bola, Renato Sanches serait sur le point de retrouver Rui Vitoria, coach qui l’a lancé au SL Benfica. Ce dernier est aujourd’hui sur le banc du Panathinaïkos qui est en discussion avec le Paris Saint-Germain pour un prêt : « Le PSG 
et le club grec finalisent les détails de l’accord« , relate le quotidien portugais. Dans le sens de ce prêt, Renato Sanches serait attendu à Athènes dans les prochains jours. A la fin de ce prêt, Renato Sanches aura encore une année de contrat avec le PSG, jusqu’en juin 2027. Un dossier qui animera donc encore l’été prochain.

Photo de Mehdi Houzirane Mehdi Houzirane19 août 2025

