Mercato – Un nouveau prêt à Braga pour Gabriel Moscardo ?

Prêté au SC Braga cette saison, Gabriel Moscardo a pu acquérir de l’expérience au Portugal. La formation portugaise pourrait d’ailleurs une nouvelle fois accueillir le Brésilien la saison prochaine.

Arrivé au PSG en janvier 2024, Gabriel Moscardo n’a pas encore disputé le moindre match officiel sous les ordres de Luis Enrique. Après une opération au pied qui l’a éloigné des terrains pendant quelques mois, le Brésilien formé au Corinthians a enchaîné des prêts au Stade de Reims la saison passée (10 matchs, 1 but) et au SC Braga durant l’exercice 2025-2026. Peu utilisé au début, le joueur de 20 ans a connu une seconde partie de saison plus aboutie, étant notamment utilisé en défense centrale. Des performances qui ont convaincu la direction portugaise pour potentiellement poursuivre sa collaboration avec le natif de Taubaté.

Des négociations déjà en cours avec le PSG

En effet, selon les informations d’O Jogo, l’entraîneur Carlos Vicens aurait donné son accord pour prolonger l’aventure de Gabriel Moscardo au SC Braga. D’après le média portugais, les négociations seraient déjà en cours avec le board du PSG pour un nouveau prêt sans option d’achat pour la saison 2026-2027. Pour rappel, le Brésilien de 20 ans est encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec les Rouge & Bleu. Lors de cet exercice 2025-2026, Gabriel Moscardo a disputé 39 matchs avec la formation portugaise (1 527 minutes, 1 but et 1 passe décisive).