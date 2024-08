Sur le départ, le transfert de Carlos Soler à West Ham est en bonne voie. Mais un autre club de Premier League se montre intéressé par l’Espagnol. De quoi faire monter les enchères ?

Arrivé au PSG à l’été 2022 contre un chèque de 18M€ en provenance du CF Valence, Carlos Soler est déjà sur le départ. Sans réussir à convaincre Christophe Galtier puis Luis Enrique, l’Espagnol de 27 ans – encore sous contrat jusqu’en 2027 – va quitter les Rouge & Bleu cet été. Désireux dans un premier temps de retrouver LaLiga, avec notamment un intérêt de la Real Sociedad, l’ancien Valencien a vu la Premier League s’intéresser fortement à lui. Et ces dernières heures, un transfert vers West Ham serait en bonne voie, d’après différentes sources. Reste à savoir s’il s’agit d’un transfert sec ou d’un prêt avec option d’achat de 23M€. Cependant, l’arrivée d’un nouveau club pourrait rebattre les cartes dans ce dossier.

Everton entre dans la danse

En effet, comme le rapporte le journaliste de Sky Sport Allemagne, Florian Plettenberg, une autre formation de Premier League est récemment rentrée dans la danse dans le dossier Carlos Soler. Il s’agit d’Everton. Les Toffees travaillent pour trouver un accord pour la signature de l’Espagnol. L’intérêt est concret de la part d’Everton, qui suit le joueur depuis longtemps. Le 15e de la saison passée en Premier League a également contacté les Rouge & Bleu pour faire part de son intérêt. Cependant, à ce jour, West Ham garde une longueur d’avance pour la venue de l’international espagnol. Mais reste à connaître les modalités du transfert. En effet, toujours selon Florian Plettenberg, le PSG désire seulement un transfert sec de son numéro 28 et non un prêt avec option d’achat. Ainsi, l’arrivée d’Everton pourrait rebattre les cartes et faire monter les enchères.