Mercato – Un nouveau prétendant pour Ibrahim Mbaye ?

Ibrahim Mbaye pourrait quitter le PSG cet été. Fortement courtisé, le titi parisien aurait un nouveau prétendant pour l’accueillir, l’AS Roma.

Lancé en professionnel par Luis Enrique il y a deux ans, Ibrahim Mbaye a participé à 42 matches toutes compétitions avec le PSG (quatre buts, quatre passes décisives). Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec son club formateur, l’international sénégalais (18 ans) souhaiterait quitter le PSG lors de ce mercato estival. Avec ses performances sur le terrain, il attise les convoitises de nombreux clubs. Ces dernières semaines, les noms d’Aston Villa, Tottenham, du Borussia Dortmund ou bien encore du RB Leipzig ont été cités. Une nouvelle équipe pourrait entrer dans la danse, l’AS Roma.

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Le PSG voudrait inclure une clause de rachat dans ce dossier

En effet, selon les informations du Corriere dello Sport, le club italien, après l’échec de la piste menant à Crysencio Summerville, qui avait également été cité du côté du PSG, qui devrait rejoindre Al-Hilal contre 80 millions d’euros, songerait désormais à s’offrir les services d’Ibrahim Mbaye. Ces derniers jours, les dirigeants romains ont pris des renseignements pour connaître les modalités d’une possible arrivée du titi parisien. Le Corriere explique que le PSG ne serait pas contre se séparer de son titi mais aimerait avoir un mot à dire sur son avenir. Le quotidien sportif italien indique que le PSG pourrait accepter un transfert aux alentours de 25-30 millions d’euros avec une clause de rachat prioritaire fixée entre 35 et 40 millions d’euros.