Mercato – Un nouveau prétendant s’intéresse à Lucas Chevalier

Désormais doublure de Matvey Safonov au PSG, Lucas Chevalier souhaiterait rester à Paris pour tenter de retrouver sa place. Malgré cela, il serait dans le viseur d’un grand club italien.

Arrivé au PSG lors du mercato estival 2025 en provenance de Lille contre 50 millions d’euros, Lucas Chevalier a commencé la saison dans la peau d’un titulaire. Malgré quelques erreurs, il avait conservé la confiance de Luis Enrique. Mais sa blessure à la cheville contractée contre Monaco à la fin du mois de novembre lui a été préjudiciable, Matvey Safonov ayant brillé lors de son absence et ayant gardé la place de numéro 1 jusqu’à la fin de la saison.

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Dans la short-list de la Juventus

Selon les dernières rumeurs, le coach du PSG aurait décidé de conserver l’international russe au poste de numéro 1 lors de l’exercice 2026-2027. Encore sous contrat jusqu’en juin 2030 avec les doubles champions d’Europe, Lucas Chevalier ne compterait pas quitter les Rouge & Bleu lors de ce mercato estival afin de tenter de renverser la hiérarchie chez les gardiens. Malgré cela, l’international français attise les convoitises. Selon les informations de Foot Mercato, la Juventus Turin s’intéresserait à l’ancien Lillois. La Vieille Dame aurait décidé de se séparer de son titulaire de la saison dernière, Michele Di Gregorio. La Juve pisterait également Emiliano Martinez ou Guglielmo Vicario. Mais ces deux dossiers s’annoncent compliqués, assure le média footballistique. Le cas Lucas Chevalier pourrait donc être une manière de débloquer la situation, alors que la Juventus et le Paris Saint-Germain discutent toujours pour débloquer le dossier Randal Kolo Muani, conclut Foot Mercato.