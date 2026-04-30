Mercato – Un nouveau titi devrait quitter le PSG cet été

Le PSG possède l’un des meilleurs centres de formation de France. Malheureusement, il ne peut pas conserver tous ses titis. Yanis Bastaraud devrait quitter son club formateur cet été.

Chaque saison, le PSG voit de nombreux titis taper à la porte de l’équipe première. Certains arrivent à se faire une place dans cette dernière et même à grappiller du temps de jeu alors que d’autres doivent quitter leur club formateur pour lancer leur carrière ailleurs. Ce devrait être le cas pour Yanis Bastaraud. Encore sous contrat stagiaire jusqu’en juin 2027 avec les Rouge & Bleu, le latéral gauche (18 ans) se dirige vers un départ, selon Le Parisien.

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Il a fait un essai à Lorient

Un accord verbal existerait d’ailleurs pour faciliter sa sortie en fin de saison, à condition qu’il trouve un projet lui permettant de s’épanouir, avance le quotidien francilien. Ce dernier explique que, selon ses informations, Yanis Bastaraud a été à l’essai toute la semaine dernière au FC Lorient. À ce stade, rien ne garantit une signature en Bretagne, conclut Le Parisien. Comme chaque été, il devrait y avoir beaucoup de mouvements au sein du centre de formation du PSG avec des titis qui devraient partir afin de lancer leur carrière et obtenir du temps de jeu loin de leur club formateur. D’autres signeront des contrats professionnels et tenteront de se faire une place dans l’effectif de Luis Enrique.