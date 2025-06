Mercato – Un nouveau Titi quitte le PSG

Capitaine du groupe Espoirs du PSG, Ibrahima Diaby a décidé de signer son premier contrat professionnel au Cercle Bruges.

Après Axel Tape (Bayer Leverkusen), Oumar Camara (Vitoria Guimaraes) et Mahamadou Sangaré (Manchester City), le PSG perd un autre de ses Titis durant ce mercato estival. En fin de contrat avec son club formateur, Ibrahima Diaby a décidé de poursuivre sa carrière en Belgique. D’après les informations du Parisien, le milieu de 18 ans a refusé de signer son premier contrat professionnel avec les Rouge & Bleu malgré une proposition de la part des dirigeants.

À lire aussi : Comment Luis Enrique va gérer le temps de jeu des titis lors de cette Coupe du monde des clubs ?

Un contrat de quatre ans au Cercle Bruges

Et le capitaine du groupe Espoirs du PSG a décidé de rejoindre le championnat belge. En effet, Ibrahima Diaby va s’engager au Cercle Bruges. « Paris souhaitait le prolonger, mais n’avait pas prévu de l’intégrer à la reprise avec le groupe de Luis Enrique », précise LP. Le milieu défensif, qui a pris part à six matches de Youth League cette saison, va passer sa visite médicale ce vendredi et parapher un contrat de quatre saisons avec la formation belge, soit jusqu’en juin 2029.

De son côté, L’Equipe confirme le départ d’Ibrahima Diaby vers le Cercle Bruges. Le PSG ne comptait pas l’intégrer dans son effectif professionnel la saison prochaine mais envisager plutôt un prêt de son joueur après avoir prolongé son bail. Mais, le joueur de 18 ans « a choisi de rejoindre la Belgique afin d’obtenir du temps de jeu à court terme dans un club de Première Division. » Avant de faire ce choix, d’autres clubs avaient tenté de s’attacher ses services comme l’Ajax Amsterdam, mais sans succès.

Le joueur a officialisé son départ via son compte Instagram : « Ces six années d’apprentissage et de merveilleuses rencontres ici au Paris Saint-Germain, resteront à jamais gravées en moi. J’ai tellement appris et mûri, tant sur le plan sportif qu’humain (…) Ville lumière, un grand Merci. »