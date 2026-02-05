Mercato – Un nouveau titi sur le départ du PSG ?

Le PSG possède l’un des meilleurs centres de formation de France. Il pourrait perdre l’un de ses titis, Emmanuel Mbemba. Ce dernier est pisté en Allemagne.

Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique a lancé beaucoup de jeunes du centre de formation. Si dans les années précédentes, les entraîneurs parisiens donnaient peu de chances aux jeunes formés au club, Luis Enrique n’hésite pas à faire confiance à certains titis. Mais tous ne peuvent pas intégrer l’effectif professionnel des champions d’Europe. Cela pourrait être le cas d’Emmanuel Mbemba.

A lire aussi : Les nouveaux titis qui pourraient être lancés par Luis Enrique

Deux clubs allemands en embuscade

En effet, selon les informations de L’Equipe, le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen sont intéressés par le défenseur central du PSG, qui arrive en fin de contrat le 30 juin prochain. Loïc Tanzi explique que les deux clubs allemands ont avancé ces dernières semaines dans ce dossier. Mais depuis quelques heures, on parle d’un rapprochement avec le Bayern, désormais favori pour accueillir le Français de 17 ans, assure le quotidien sportif. Emmanuel Mbemba doit désormais se positionner sur son avenir, conclut L’Equipe.