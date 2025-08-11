Mercato : Un point de chute trouvé pour Arnau Tenas ?

Après l’arrivée de Lucas Chevalier, le poste de gardien de but risque d’être surchargé au Campus PSG sous les ordres de Luis Enrique. Ainsi, certains doivent se trouver une porte de sortie.

Insatisfait du profil de Gianluigi Donnarumma ou mécontent des difficultés des négociations pour sa prolongation de contrat, Luis Enrique a souhaité ardemment recruté Lucas Chevalier. Le désormais ex gardien de but du LOSC devenu officiellement parisien, l’Italien devrait être relégué au rang de remplaçant s’il ne quitte par le Paris Saint-Germain. Cependant, la direction parisienne et Luis Enrique ne souhaitant pas avoir à gérer deux potentiels numéros 1, des départs devraient se faire sur le marché des transferts. Outre Gianluigi Donnarumma, le nom d’Arnau Tenas est également cité. Numéro 2 derrière Lucas Chevalier ou numéro 3 derrière le Français et Donnarumma ? L’option d’un départ est désormais sur la table. En effet, selon les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, Arnau Tenas serait sur les tablettes de Côme, club entraîné par Cesc Fabregas en Série A.