Mercato : un point sur les dossiers Bernardo Silva et Joao Félix

Dans le but de pouvoir compter sur un joueur de classe mondiale en lieu et place de Lionel Messi, le PSG vise Bernardo Silva, le maître à jouer de Manchester City.

Le PSG devrait accueillir Lucas Hernandez dans les prochaines heures. Un joli coup, associé à celui de Milan Skriniar, qui va permettre un vrai renforcement de l’arrière-garde rouge et bleu. D’autres secteurs sont également à renforcer comme l’entrejeu et l’attaque. Pour ce dernier point, c’est Bernardo Silva qui se place comme le joueur tant espéré et désiré par Luis Campos.

🔴 NEWS : “Je ne suis pas au courant de discussions concrètes pour João Félix à ce stade. Luis Enrique apprécie vraiment le joueur, mais pour le moment, c'est tout. […] Le PSG se concentre sur d'autres pistes et sa priorité est Bernardo Silva.” 🔎🇵🇹



🗣️@FabrizioRomano pic.twitter.com/DiCcTEfFZu — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 2, 2023

Joao Félix loin de Paris

C’est ce que nous confirme Fabrizio Romano ce jour. Le spécialiste mercato évoque, en parallèle, une autre piste, celle menant à Joao Félix. Concernant ce dernier, Fabrizio Romano précise qu’il n’y a actuellement aucune discussion pour le faire venir en terre parisienne. Luis Enrique serait, quant à lui, un grand fan du joueur, ce qui pourrait expliquer cette rumeur. Ça, et le fait qu’il soit représenté par l’écurie de Jorge Mendes bien évidemment. Mais cette option aura une chance de se décanter apparemment seulement si Bernardo Silva ne rejoint finalement pas le club de la capitale durant le mercato estival.