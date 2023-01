Il ne reste plus que cinq jours, bien entamés, avant que le mercato hivernal ne ferme ses portes. Et le PSG pourrait se montrer actif d’ici là.

Pour l’heure, le PSG n’a pas souhaité enflammer le mercato en ce mois de janvier. Il faut dire que le club de la capitale, surveillé comme le lait sur le feu par l’UEFA dans le cadre du Fair-play financier, ne peut résolument se permettre de folies. Une enveloppe d’environ 10 à 15 millions d’euros est notamment évoquée. Reste qu’avec le départ de Pablo Sarabia et une arrière-garde à la peine, de nouvelles recrues ne seraient certainement pas de trop .Plusieurs joueurs ont donc été annoncés dans le viseur rouge et bleu depuis que l’année 2023 s’est lancée. Dans le secteur défensif, c’est Milan Skriniar qui est toujours pisté avec grande insistance. Dans le secteur offensif, Malcom et Rayan Cherki sont les deux options les plus récemment évoquées.

Cherki et Malcom out, Skriniar in

Le premier, qui évolue du côté du Zénith Saint-Pétersbourg, aurait été proposé au PSG. Le second, espoir de l’Olympique Lyonnais âgé de 19 ans, aurait fait l’objet d’une première offre, repoussée par l’OL, de la part du club parisien. Deux pistes qui ne seraient finalement pas si chaudes que cela. Ainsi, ce vendredi soir, deux sources viennent nous apporter quelques précisions supplémentaires. En ce qui concerne le Brésilien passé par les Girondins de Bordeaux et le FC Barcelone, Dani Gil Lopez, journaliste et correspondant à Paris pour le Mundo Deportivo, nous indique qu’aucun contact n’a eu lieu entre les différentes parties. Le PSG ne serait donc nullement en pourparlers, que ce soit avec le gaucher ou le club russe. De quoi mettre une fin définitif à cette piste ?

🚨🚨 | Rayan Cherki va rester à l’OL cet hiver ❌



📲 @FabriceHawkins pic.twitter.com/W10dkqqPDx — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 27, 2023

De son côté, RMC nous informe que, malgré le forcing du PSG, Rayan Cherki restera bien un joueur de l’OL à l’issue de ce mercato. La décision aurait été prise « en haut lieu ». Le média précise néanmoins que le club de la capitale était bel et bien décidé à revenir à la charge avec une nouvelle offre. Une offensive qui ne devrait toutefois, sauf énorme retournement de situation, nullement faire pencher la balance.

RMC fait également un point sur le dossier Milan Skriniar. Le PSG, qui a besoin à minima d’un renfort au sein de son secteur défensif, souhaiterait bien recruter le central de l’Inter avant la clôture du marché des transferts. D’ailleurs, Goal confirme, pour sa part, les informations véhiculées par Foot Mercato un peu plus tôt : Nasser Al-Khelaïfi, le président francilien, aurait pris les choses en mains afin de boucler la venue du Slovaque d’ici au 1er février prochain.