Les discussions se poursuivent entre le PSG et Manchester United concernant l’arrivée de Jadon Sancho sous les cieux parisiens. Si les pourparlers semblent compliqués, la piste du prêt se détache.

Selon les derniers échos de la presse, Jadon Sancho souhaiterait rejoindre le PSG. Dans le cadre des discussions entamés entre le Paris Saint-Germain et Manchester United autour de Manuel Ugarte, le dossier de l’international anglais est également sur la table. La volonté des Red Devils de tirer 60 millions d’euros pourrait toutefois faire ralentir les discussions, toujours actives cependant. Pour débloquer la situation, la piste du prêt est envisagée selon Independent. Nos confrères anglais affirment que Jadon Sancho pourrait rejoindre le PSG en prêt, associé à une option d’achat obligatoire. Un accord est discuté entre le Paris Saint-Germain et Manchester United, afin de débloquer la situation pour Manuel Ugarte en parallèle. Les dernières indiscrétions de Santi Aouna, journaliste pour Foot Mercato, évoquent une proposition orale des dirigeants du PSG à Jadon Sancho, lui proposant ainsi un salaire de 17M€ bruts par an.