Mercato : Un prix fixé et une porte de sortie trouvée pour Randal Kolo Muani ?

Alors que la saison bat son plein, le mercato est jamais bien loin lorsqu’il s’agit du PSG. Ainsi, après un début d’aventure compliqué sous les cieux parisiens, Randal Kolo Muani continue d’être envoyé loin du club de la capitale.

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani a disputé 48 rencontres toutes compétitions confondues, dont 26 en tant que remplaçant. Au total, l’attaquant français a disputé l’intégralité d’une rencontre à seulement 9 reprises. Un bilan qui ne cesse d’envoyer le joueur de 25 ans loin du club de la capitale. Aujourd’hui, les informations de Fabrizio Romano évoquent la piste le menant à Manchester United. En effet, le club du nord de l’Angleterre ne semble pas satisfait des ses deux jeunes attaquants que sont Rasmus Hojlund et Joshua Zirkzee respectivement âgés de 21 ans et 23 ans. Ainsi, les dirigeants mancuniens souhaiteraient ajouter l’expérience de Randal Kolo Muani à leur ligne d’attaque. Cependant, et toujours selon Fabrizio Romano, le Paris Saint-Germain ne serait pas enclin à se séparer de son numéro 23 cet hiver après avoir débourser près de 95M€ lors du mercato estival 2023 afin de s’attacher les services de l’ancien joueur de l’Eintracht Francfort.

Cet hiver ou … l’été prochain ?

Malgré des débuts compliqués au PSG, Randal Kolo Muani semble garder une certaine cote sur le marché des transferts. En effet, le journaliste italien spécialiste du mercato affirme que Manchester United serait prêt à atteindre la barre des 70M€ pour l’attaquant français de 25 ans, sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en juin 2028. Si la porte ne devrait pas s’ouvrir lors du prochain mercato hivernal, « la situation pourrait peut-être être réexaminée d’ici l’été prochain« .