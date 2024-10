Mercato – Un prix plus abordable pour Viktor Gyökeres ?

Cet été, le PSG a été annoncé intéressé par Viktor Gyökeres. Le serial buteur du Sporting devrait quitter le Portugal l’été prochain. Et son prix pourrait être revu à la baisse.

Lors du mercato estival, le PSG a été associé à plusieurs attaquants de pointe. Mais le club de la capitale a décidé de ne pas se positionner sur l’achat d’un numéro 9, estimant que ce n’était pas la priorité sachant qu’il compte dans ses rangs Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, alors que des joueurs comme Marco Asensio ou Lee Kang-in peuvent jouer en tant que faux numéro 9. L’été prochain, avec le possible départ de l’international français, la donne pourrait changer.

Un transfert entre 60 et 70 millions d’euros ?

Auteur d’une très bonne saison sous le maillot du Sporting (49 matches, 43 buts, 13 passes décisives), Viktor Gyökeres a attisé les convoitises des plus grands clubs européens l’été dernier, dont le PSG. Mais il était resté au Sporting. Encore très performant en ce début de saison (14 rencontres, 14 réalisations, trois offrandes), l’international suédois devrait quitter le club lisboète l’été prochain. S’il a une clause libératoire de 100 millions d’euros, il pourrait partir pour beaucoup moins. En effet, selon Florian Plettenberg, il y a un accord entre le joueur et son club pour qu’il parte contre une somme comprise entre 60 et 70 millions d’euros. Arsenal, Chelsea, Manchester City et Liverpool s’intéresseraient à lui, avance le journaliste pour Sky Sport Deutschland. Florian Plettenberg conclut en expliquant que tous les clubs intéressés sont informés de l’accord et qu’un transfert dès cet hiver n’est pas envisagé.