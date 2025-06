Mercato – Un PSG actif lors du mercato estival ?

Si le PSG possède un effectif de qualité, les dirigeants parisiens vont tenter d’encore améliorer leur effectif. Le mercato estival des Rouge & Bleu pourrait s’annoncer actif.

Champion d’Europe, le PSG possède l’un des meilleurs effectifs d’Europe. Malgré cela, les dirigeants parisiens vont tenter de renforcer sur certains postes. Et selon les informations du Parisien, la priorité absolue est le recrutement d’un défenseur axial droit. Il s’agit et de faire souffler Marquinhos et de préparer la suite peut-être plus rapidement que prévu, donc avec un joueur opérationnel très vite. « Le nom qui circule le plus renvoie à l’Espagnol Mario Gila, 24 ans, qui évolue à la Lazio Rome. Il a été supervisé plusieurs fois par Luis Campos, le conseiller sportif, mais il est trop tôt encore pour dire que le choix s’est porté sur lui. » Le quotidien francilien explique aussi qu’à l’exception de Gabriel Moscardo, l’ensemble des prêtés ne sera pas conservé (Milan Skriniar, Randal Kolo Muani, Nordi Mukiele, Marco Asensio, Carlos Soler et Renato Sanches). S’ils reviennent à Paris, ce sera provisoire, histoire d’attendre leur prochain point de chute. Luis Enrique ne compte sur aucun d’entre eux.

Donnarumma, le dossier le plus épineux

En ce qui concerne Milan Skriniar, le PSG aimerait récupérer 20 millions d’euros, lui qui a retrouvé des couleurs à Fenerbahçe. Le Parisien explique aussi que le PSG a également décidé de séparer de Kang-In Lee, mais uniquement en cas d’offre intéressante. Le quotidien francilien indique que le dossier le plus épineux de ce mercato estival sera celui de Gianluigi Donnarumma. Encore sous contrat jusqu’en juin 2026, l’international italien souhaite rester au PSG. « Il a vu depuis janvier tout le monde prolonger (Vitinha, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Luis Enrique, Luis Campos) sauf lui. C’est mauvais signe. L’entraîneur actuel n’a jamais recruté depuis son arrivée de gardien numéro 1 et il semblerait que cela le démange. Lucas Chevalier , élu meilleur portier de Ligue 1 cette saison, deviendrait alors une priorité. » Troisième gardien, Arnau Tenas est menacé par l’arrivée de Renato Marin.

Un latéral droit pisté

Outre le défenseur central droitier, le PSG souhaiterait recruter un latéral droit pour faire souffler Achraf Hakimi et compenser sa perte durant la CAN organisée chez lui, au Maroc, du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, mais également un ailier droit faux pied, donc gaucher. « Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia s’exprimant mieux à gauche, Désiré Doué est un peu seul à droite surtout qu’il est bon partout donc utile à chaque ligne, partout et tout le temps. Ousmane Dembélé reste en priorité faux numéro 9″, indique Le Parisien. Pour cet ailier recherché, le PSG paraît en avance sur la concurrence concernant Franco Mastantuono, pépite argentine de 17 ans évoluant à River Plate. Sa clause est fixée à 45 millions et, de sources argentines, il les vaut amplement. Il pourrait débarquer l’hiver prochain, conclut le quotidien francilien.