[MAJ] Mercato – Kari devrait finalement rester au PSG

Ecarté du groupe professionnel du PSG, le milieu de 20 ans, Ayman Kari, devrait poursuivre sa carrière en Ligue 1 du côté de l’AS Saint-Etienne.

Considéré comme un grand talent de la formation du PSG, Ayman Kari a raté le coche l’été dernier. Après une saison et demi en prêt du côté du FC Lorient (20 matches disputés, 1.009 minutes), le milieu de 20 ans a manqué une belle opportunité de faire partie du groupe professionnel de Luis Enrique . Arrivé hors de forme à l’intersaison, le Titi n’a pas rejoint l’équipe première et évolue depuis quelques mois avec le groupe Espoir du PSG. Et alors que son contrat prend fin en juin 2025, l’international Espoir français a réussi à trouver un nouveau challenge en Ligue 1.

Arrêt des discussions avec l’ASSE

En effet, d’après les informations de L’Equipe, l’AS Saint-Etienne, à la lutte pour le maintien, sera la prochaine destination d’Ayman Kari. Le milieu d’1m76 va signer un contrat de trois et demi avec les Verts dans cette dernière ligne droite du mercato hivernal. Désireux de laisser une somme d’argent à son club formation, le PSG conserve un pourcentage sur la prochaine vente de son Titi et touchera une petite indemnité sur le transfert, précise Loïc Tanzi. Pour rappel, Ayman Kari n’a jamais disputé le moindre match avec l’équipe professionnelle du PSG.

[MAJ] Et alors que transfert d’Ayman Kari à l’ASSE était sur la bonne voie, les discussions se sont stoppées. « Tout devait pourtant se finaliser, mais le milieu de terrain ne rejoindra pas les Verts » rapporte le journaliste de L’Equipe sans donner plus de détails. Un retournement de situation confirmé par RMC Sport, qui précise que le Titi devrait finalement rester au PSG cet hiver.