Mercato : Un rendez-vous a déjà eu lieu entre Manchester City et Donnarumma

Le mercato du PSG est aujourd’hui animé seulement par les départs. Après Nordi Mukiele et Milan Skriniar, c’est le dossier Gianluigi Donnarumma qui semble être le plus avancé pour se conclure.

Le PSG a profité de ce mercato estival pour aller chercher Lucas Chevalier et ainsi changer de gardien de but. C’est dans ce contexte et après des négociations âpres pour la prolongation de Gianluigi Donnarumma que l’Italien est poussé vers la sortie. Cependant, le gardien de but de 26 ans ne devrait pas s’attarder sous les cieux parisiens. En effet, un nouveau point de chute s’est rapidement dessiné pour lui, à Manchester City. A tel point qu’un rendez-vous se serait déjà tenu entre ses représentants et la direction du club du nord de l’Angleterre : « Une réunion a déjà eu lieu entre ses agents et Manchester City, qui est prêt à négocier les conditions personnelles du joueur, ce n’est pas un problème. Donnarumma est intéressé à l’idée de rejoindre Manchester City et d’évoluer sous les ordres de Pep Guardiola« , a déclaré Fabrizio Romano sur DAZN. Le journaliste spécialiste du mercato a poursuivi : « Ce qu’il faut maintenant pour que Donnarumma rejoigne Manchester City, c’est qu’Ederson quitte le club et rejoigne Galatasaray, qui a fait une offre de 10M€, jugée insuffisante Manchester City pour laisser partir Ederson. Affaire à suivre, mais ce que je peux vous confirmer aujourd’hui c’est que si Manchester City vend Ederson à Galatasaray, ils devraient conclure l’affaire avec Donnarumma et donc signer un super gardien« .