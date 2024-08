Le PSG continue d’affiner les contours de son effectif pour la saison 2024/2025 à deux semaines de la fin du mercato. Dans le sens des arrivées comme des départs, des mouvements devraient encore avoir lieu.

Au Paris Saint-Germain depuis l’été 2018, Juan Bernat a vu la trajectoire de son aventure sous les cieux parisiens prendre une mauvaise tournure en raison de différentes blessures, notamment sa rupture des ligaments croisés en septembre 2020, qui l’aura écarté des terrains jusqu’en septembre 2021. A la suite de cette blessure, l’Espagnol n’aura jamais retrouvé son niveau et les sensations nécessaire pour répondre à la concurrence d’un Nuno Mendes. C’est dans ce contexte que le latéral gauche d’aujourd’hui 31 ans a enchaîné les pépins physiques jusqu’à l’été 2023 et son prêt au SL Benfica. En 2023/2024 avec les Benfiquistes, Juan Bernat a disputé 7 rencontres toutes compétitions confondues, pour un prêt à des années lumières d’être concluant. Au Portugal, l’ancien du Bayern Munich a une nouvelle fois été embêté par les blessures notamment une pubalgie, l’éloignant des terrains de novembre 2023 à mars 2024. Aujourd’hui, à un an de la fin de son contrat au PSG, Juan Bernat ne s’entraîne pas avec le groupe de Luis Enrique, et a donc été invité par Luis Campos à se trouver une porte de sortie. C’est visiblement dans ce sens que travaille l’Espagnol avec entourage.

Juan Bernat a atterri en Espagne

En effet, selon les dernières informations de Santi Aouna, journaliste pour Foot Mercato, Juan Bernat se serait rendu à Valence ce vendredi 16 août pour avancer sur la possibilité de rejoindre son club formateur : « Le latéral gauche parisien serait ravi de signer en Espagne« . Une information confirmée par le suiveur du PSG qu’est @Djaameel_ sur son compte X, qui précise que plusieurs options s’offrent à Juan Bernat, qui a donc « de grandes chances de quitter le PSG d’ici la fin du mercato« . Une opération que le Paris Saint-Germain a tout intérêt à réaliser afin de grappiller les maigres liquidités que pourraient apporter un potentiel transfert de Juan Bernat, pour qui ont été dépensés 5 millions d’euros en 2018 pour s’attacher ses services auprès du Bayern Munich.