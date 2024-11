Mercato : Un retour en Bundesliga pour Randal Kolo Muani ?

Depuis son arrivée au PSG à la fin de l’été, Randal Kolo Muani peine à se faire une place sous les ordres de Luis Enrique. Le technicien espagnol ne semble pas compter sur l’attaquant français, qui pourrait plier bagage plus tôt que prévu.

L’histoire entre le Paris Saint-Germain et Randal Kolo Muani ne tourne pas comme aurait pu le souhaiter l’attaquant français. Sous les ordres de Luis Enrique, l’ancien du FC Nantes ne parvient pas à se faire sa place et gagner un temps de jeu conséquent, et ce, malgré l’absence d’une réelle concurrence au poste d’avant-centre. En effet, avec la blessure de Gonçalo Ramos au début de la saison, le numéro 23 du PSG n’a pas changé de statut, voyant ainsi Marco Asensio, Kang-In Lee ou encore Désiré Doué être utilisé en faux neufs devant lui. Une situation qui ne risque pas de s’arranger avec le retour de blessure de Gonçalo Ramos. Une réflexion pour un départ ? Hors de question pour Randal Kolo Muani : « Un départ en janvier ? Non, moi, je n’ai jamais pensé à un départ du PSG en janvier. Pour moi, je dois toujours continuer de travailler, continuer de montrer ce que je sais faire et donner le maximum de moi-même. J’essaye de mettre plus de gens autour de moi, un kiné, un préparateur physique, un cuisinier, j’essaye d’optimiser les choses. J’espère que les résultats vont arriver. Il ne faut rien lâcher, si tu lâches, c’est fini, tu coules« , avait déclaré le principal intéressé au micro de Téléfoot le 17 novembre dernier.

Cependant, un intérêt pourrait changer la donne. En effet, selon nos confrères allemands de BILD, le RB Leizpig souhaiterait obtenir un prêt de Randal Kolo Muani cet hiver. Pour se faire, le club de la galaxie RedBull doit faire entrer des liquidités et les noms d’Eljif Elmas et André Silva sont évoqués dans le sens des départs. Si le PSG est ouvert à l’idée d’un départ de son attaquant au mois de janvier, il ne devrait pour autant pas le laisser filer sans le remplacer. Ainsi, le RB Leipzig pourrait devoir revoir ses plans et revenir à la charge l’été prochain. L’adaptation XXL à la Bundesliga de Randal Kolo Muani et les bonnes relations entres les deux clubs laissent penser aux dirigeants du troisième du championnat d’Allemagne que l’opération peut être sujette à l’optimisme.