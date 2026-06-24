Pierre Mounguengue

Mercato : un titi du PSG annonce officiellement son départ

Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet24 juin 2026

Pierre Mounguengue a officiellement quitté Paris pour Kiev ce mercredi. Le titi a fait ses adieux dans la foulée.

Comme beaucoup de ses autres partenaires, Pierre Mounguengue a fait le choix de poursuivre sa carrière en-dehors de son club formateur. Celui qui a inscrit 18 buts en championnat U19 la saison passée s’est engagé pour les trois prochaines saisons du côté du Dynamo Kiev. Le club ukrainien a d’ailleurs officialisé la chose via un communiqué officiel publié il y a quelques minutes.

Mercato PSG : Pierre Mounguengue va signer en Ukraine

Pierre Mounguengue dit au revoir au PSG

Pourtant, comme pour Jeangeal, James ou encore Mbemba, le PSG avait bien proposé un contrat pro à Pierre Mounguengue. Ce dernier n’a donc toutefois pas donné suite. Via son compte Instagram, le principal intéressé a fait ses adieux. « Après cinq années passées au Paris Saint-Germain, le moment est venu pour moi de vous dire au revoir. Je tiens à remercier tous les éducateurs et coaches que j’ai pu avoir durant mon passage, mes coéquipiers et bien sûr les supporters. J’ai vécu des grands moments ici. Ça a été une fierté de représenter ses couleurs Merci pour tout. Parisiens à vie . »

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Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet24 juin 2026

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