Mercato : Un titi parisien courtisé par l’Eintracht Francfort

A l’aube de l’ouverture des portes du mercato hivernal, le PSG voit une de ses pépites courtisée sur le marché. En effet, le titi parisien Mathis Jangeal serait dans le viseur de l’Eintracht Francfort.

Après avoir fait ses premiers pas en professionnel avec son club formateur en septembre dernier, Mathis Jangeal s’est fait remarqué en interne au PSG … mais aussi sur le marché des transferts. En effet, le titi parisien de 17 ans s’est vu proposer un contrat professionnel, sans pour autant le signer jusque maintenant. Ainsi, son contrat aspirant arrive aujourd’hui à son terme en juin prochain. Une situation qui n’a pas échappé aux observateurs sur le marché des transferts. C’est en tous cas ce qu’affirment nos confrères du Parisien qui évoquent un vif intérêt de l’Eintracht Francfort et d’autres clubs en Premier League. Le Paris Saint-Germain devra intensifier ses négociations avec son joueur afin de verrouiller son avenir sous les cieux parisiens.