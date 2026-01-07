Noham kamara
Mercato : Un titi pourrait quitter le PSG dès cet hiver

7 janvier 2026

Alors que le mercato d’hiver 2026 a ouvert ses portes, le PSG pourrait se montrer actif afin de se renforcer. Dans le sens des départs, des opérations pourraient également se faire.

Le PSG n’a plus pour habitude de combattre vents et marées pour retenir des joueurs désireux de quitter le navire. Ainsi, dans un football toujours plus précoce, Noham Kamara, du haut de ses 18 ans, pourrait avoir des envies d’ailleurs, afin de grappiller du temps de jeu. Sous contrat jusqu’en 2028, le natif de Meaux (77) fait l’objet d’une surveillance particulière de la part de plusieurs clubs, dont l’Olympique Lyonnais. C’est en tous cas ce qu’affirme Marc Mechenoua, suiveur du Paris Saint-Germain, qui précise que des premiers échanges ont eu lieu entre le club de la capitale et l’écurie rhodanienne. Le titi parisien pourrait quitter son club formateur définitivement dès cet hiver.

