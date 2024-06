Voilà un dossier qui a tout d’un feuilleton estival pour le PSG. Entre la volonté du joueur, celle du prétendant puis celle du club de la capitale, l’avenir de Xavi Simons reste flou. Les dernières informations en provenance d’Allemagne évoquent désormais la possibilité d’un transfert … cet été !

Après ses prêts concluants successifs au PSV Eindhoven et au RB Leipzig, Xavi Simons ne semble pas vouloir porter le maillot du PSG, club auquel il appartient contractuellement jusqu’en juin 2027. En effet, toutes les informations à ce sujet vont dans le même sens : Le Batave ne souhaite pas porter les couleurs Rouge & Bleu en 2024/2025. Pour le PSG, une vente n’est pas envisageable non plus, en raison d’une clause dans le contrat du titi parisien donnant la possibilité de toucher une bonne part de l’indemnité de transfert en cas de vente au cours de cet été 2024. C’est ainsi que la seule possibilité offerte par les dirigeants du Paris Saint-Germain est le troisième prêt consécutif. Toutefois, les dernières informations du quotidien allemand Sport BILD donnent une nouvelle direction au dossier. Nos confrères d’outre-Rhin confirme l’intérêt du Bayern Munich pour Xavi Simons, parlant même d’un intérêt sérieux. Sérieux ? A quel point ? Au point de mettre les 100 millions d’euros sur la table ? La question semble se poser. Le directeur sportif du club de la Bavière, Max Eberl, connaît bien l’international Néerlandais tant il l’avait fait venir au RB Leipzig, et espère l’attirer dans ses filets au Bayern Munich.

A 21 ans, Xavi Simons est donc sous contrat avec le PSG jusqu’en 2027, et bénéficie d’une valeur marchande évaluée à 80 millions d’euros sur le site spécialisé Transfermarkt. Après deux saisons on ne peut plus concluantes avec le PSV Eindhoven et le RB Leipzig, le milieu de terrain offensif est aujourd’hui considéré comme étant un des meilleurs joueurs de sa génération, et c’est ainsi que, comme pour Harry Kane l’été dernier, le Bayern Munich pourrait casser la tirelire, et atteindre la barre des 100 millions d’euros, toujours selon Sport BILD. Un transfert qui permettrait au Paris Saint-Germain de réaliser une plus-value exceptionnelle pour un joueur arrivé gratuitement dans ses rangs en 2019 dans les catégories jeunes. Si le PSV Eindhoven récupèrerait un pourcentage important de ce transfert et ces 100 millions d’euros, le chèque que pourrait encaisser le club de la capitale ne serait pas négligeable non plus. Dans une période floue autour des droits TV en France, récupérer des liquidité ne sera jamais une mauvaise idée pour les clubs de Ligue 1.