Mercato – Une arrivée d’Ayyoub Bouaddi au PSG dès cet hiver ?

Avec son calendrier 2025-2026 chargé, le PSG pourrait renforcer son effectif lors du mercato hivernal. Et le nom d’Ayyoub Bouaddi (LOSC) est cité.

Face à l’hécatombe de blessures qui touche le PSG depuis le début de saison, le mercato hivernal 2026 pourrait être la solution pour apporter quelques retouches à l’effectif de Luis Enrique. Si des doublures à Achraf Hakimi et Nuno Mendes sont attendues par les supporters, la direction parisienne pencherait également sur le recrutement d’un milieu de terrain supplémentaire.

À lire aussi : Pisté par le PSG, Daniel Muñoz s’exprime sur les rumeurs mercato

Le PSG proche de finaliser le transfert d’Ayyoub Bouaddi ?

Et un nom est associé aux Rouge & Bleu, celui d’Ayyoub Bouaddi. Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le LOSC, le milieu défensif de 18 ans cocherait de nombreuses cases du projet parisien (jeune à fort potentiel et international Espoirs français). Et selon les informations du journaliste d’ESPN Deportes, Rodra, le PSG serait même proche de finaliser le transfert du Lillois. L’objectif serait de pouvoir conclure rapidement ce deal pour une arrivée dès cet hiver. De son côté, le joueur de 18 ans est un grand fan des Rouge & Bleu. Si aucun prix n’est annoncé, sa valeur marchande est estimée à 30M€, selon le site Transfermarkt.